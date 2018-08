Claudia Letizia, vacanze bollenti e crociata contro l'anoressia

Martedì 28 Agosto 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 13:55

Claudia Letizia, appena tornata al timone del suo seguitissimo sexyformat radiofonico «Facciamolo adesso», in onda su Kiss Kiss Network, lancia attraverso i social una crociata anti-anoressia. «Voi sapete», scrive la star verace del burlesque su Instragram, «che sono una persona auto-ironica e che ho un ottimo rapporto con il mio corpo, scherzando anche sul peso, premesso che comunque sono una 42! Ma quando qualcuno mi scrive cose del tipo che bella pancetta che hai messo, oppure viva la ciccia, mi chiedo che problema avete! Poiché a me non tange minimamente, ma invece non vi rendete conto che se lo scriveste a una donna sensibile sull'argomento, in realtà potrebbe essere una induzione all'anoressia? Attenzione alle parole!».Il riferimento è ai tanti commenti postati dai fans alle foto in costume da bagno pubblicate da Claudia nel corso di una estate bollente passata sulle spiagge d'oltreoceano. Foto bollenti, da maggiorata verace.