Claudio Marchisio in difesa alla maestra vittima del revenge porn: «Video hard? No, è lui un criminale»

Claudio Marchisio interviene sul caso della maestra dell'infanzia di Torino prima messa alla berlina e poi licenziata per un video hard diffuso dal suo ex fidanzato. L'ex calciatore della Juventus, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, dice con chiarezza che i reati vanno chiamati con il loro nome.

«Il “video hard della maestra” in realtà si chiama revenge porn. Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza. Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre). Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stronzo. Discorso chiuso». Un intervento che Marchisio ha diffuso sui Instagram, Twitter e Facebook ottenendo forti consensi.

Giusto per chiarire la questione:

- "Il video hard della maestra" in realtà si chiama revenge porn.

- Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza.

- Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre).

Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno stronzo.

Discorso chiuso 👩‍⚖️👨‍⚖️

#revengeporn

In seguito a questa vicenda è nato l'hashtag #iostoconlamaestra per aiutare nel mondo dei social la vittima del revenge porn.

