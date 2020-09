Clemente Mimun va in pensione ma resta direttore del Tg5

Clemente Mimun è in pensione ma resta e resterà vita natural durante il direttorissimo del Tg5. In rispetto della normativa vigente per 30 giorni Mimun non potrà firmare il suo tiggì ma dal primo ottobre tutto tornerà come da 13 anni a questa parte.



Il suo nome ricomparirà sulla sigla nei titoli di coda delle varie edizioni del Tg5. Per questo mese di pausa tecnica ad interim compare la firma del direttore generale Mauro Crippa.



