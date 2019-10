Clio MakeUp incinta, l'annuncio sui social: «Nel 2020 Grace diventerà una big sister»

LEGGI ANCHE

Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità... una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese, se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva

Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto che avete dimostrato in questi giorni: è incredibile e commuovente vedere come anche attraverso uno schermo in questi anni sia nato qualcosa di così vero per cui persone che magari non mi hanno mai incontrata siano come parte della mia famiglia e gioiscano delle mie gioie... grazie!!!!Siete fantastici!!

, più nota col suo nome d'arte, diventeràper la seconda volta. La notizia dellaè stata annunciata sui social direttamente dalla beauty-blogger, in compagnia del maritoe della loro primogenita, Grace, che oggi ha due anni.«Dobbiamo dirvi una cosa importante: nel 2020 Grace diventerà una big sister», dichiara la famiglia nel video postato sui social.e il marito Claudio, che stanno insieme da oltre dieci anni, vivono da tempo a New York con la loro bambina ed ora hanno annunciato che la famiglia si sta allargando.Grazie ai suoi tutorial per l'arte del trucco, Clio è diventata in poco tempo non solo un personaggio molto popolare, ma ha avviato un vero e proprio business grazie al marchio, che può vantare un successo lungo diversi anni. «», ha scritto la beauty-blogger su. L'annuncio ha mandato in estasi tanti fan e anche diversi personaggi vip, come Chiara Ferragni e la sorella Valentina, ma anche Beatrice Valli, Paola Turani, Alice Venturi, Irene Colzi, Manuele Mameli, Paola Di Benedetto, Nicole Mazzocato, Chiara Maci e Lodovica Comello.Una vera e propria ondata di affettuosi auguri per. Un abbraccio virtuale così forte da indurre la beauty-blogger a ringraziare tutti su Instagram: «».