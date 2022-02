Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato il figlio Gabriele: «Benvenuto al mondo»

«Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro». Con questo semplice messaggio, corredato da una foto di famiglia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato sui social la nascita del loro primo figlio. Gabriele è il primogenito di Paolo, mentre per Clizia si tratta del secondo bambino: la Incorvaia è già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina.

Tanti gli auguri ricevuti su Instagram. Francesca Barra ha scritto: «Ti ho sognata questa notte! Me lo sentivo. Ragazzi auguri, che felicità». E poi Laura Chiatti: «Congratulazioni ragazzi». Giulia Salemi: «Congratulazioni ragazzi tanta felicità per voi». «Che gioia», scrive Guenda Goria. Un'ondata di affetto e felicità, dopo la paura per una gravidanza che è stata messa in pericolo dal Covid. Alla fine, per fortuna, Clizia e Paolo hanno potuto abbracciare il loro Gabriele senza nessun problema.