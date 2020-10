Clotilde, insulti dai negazionisti covid dopo il video dalla terapia intensiva: «Ho dovuto cancellare tutto»

Clotilde ha denunciato la sua condizione, ha descritto gli effetti devastanti del covid, invitando a non sottovalutare la malattia, ma è stata presa di mira dai negazionisti. La donna di 37 anni, Clotilde Virginia Armellini, ricoverata in ospedale ad Alessandria a causa di gravi difficoltà respiratorie dovute al coronavirus è stata costretta a rimuovere il suo video denuncia per il numero di insulti ricevuti.

Molti negazionisti l'hanno accusata di mentire e di diffondere inutilmente panico, alcuni hanno anche offeso i suoi familiari ed è stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha spinto la donna a rimuobvere il video che ha fatto il giro del web. «Sono stata travolta dalle critiche e dagli insulti di chi sostiene che sia tutto un complotto e la Covid non esista e non ho voluto sottoporre me stessa e la mia famiglia a tutto questo», ha raccontato la 37enne in un'intervista a La Repubblica. «Io volevo solo mettere in guardia le persone sul fatto che il Covid c’è, che fa male, che colpisce tutti, anche i giovani e che bisogna proteggersi», ha aggiunto, specificando che non aveva alcuna voglia di mettersi in mostra, ma voleva solo essere di aiuto alla società.

Clotilde ha due bambini che per ora sembrano stare bene e non hanno sintomi, ma il marito ha la febbre e nessuno va a visitarlo. Poi la 37enne lancia un ultimo appello: «Prego tutti quelli che sono là fuori di fare attenzione. A me è successo sul lavoro mentre accompagnavo in macchina una persona che è risultata positiva».

