La colazione diventa arte, la blogger Marika Milano è la nuova star dei social

L'idea è originale ed è la dimostrazione che il segreto del successo, spesso, sta nelle cose più semplici. Come una bella colazione. Ed è proprio dalla colazione che è partita la carriera social di Marika Milano, romana, classe 1984, «breakfast addicted per natura», come lei si definisce.

Nel 2015 ha affiancato al suo lavoro di grafica e multimedia designer quello di influencer. Ha ideato un progetto che è diventato un blog e una pagina Instagram entrambi seguitissimi: Breakfast&Coffee, che in pochi anni ha raggiunto quasi 63mila follower.

Marika racconta le sue giornate di mamma lavoratrice e, soprattutto, le sue colazioni coloratissime. Condivide con i fan ricette, grafiche, consigli, storie. E ha realizzato anche un progetto parallelo - la pagina si chiama Le Colazioniste - che la porta a viaggiare e a fare conoscere i luoghi più curiosi e chic dove fare brunch e colazioni.

Come la migliore delle idee, quella di Breakfast&Coffee è nata un po' per caso, racconta Marika: «Nel 2015 ero mamma da quasi un annetto, avevo voglia di creare un progetto che fosse mio. Arrivo dal mondo della grafica e della comunicazione visiva e l'ho mescolato con le mie più grandi passioni: i social e la cucina».

Ma arrivare al successo non è stato immediato, «c'è stata un'evoluzione, le prime foto che pubblicavo erano più bruttine rispetto a quelle di oggi - racconta l'influencer che ama il caffè - ho partecipato a corsi, ho studiato. Ho visto che le persone si interessavano, che ricevevo sempre più like. E sono partite anche le prime collaborazioni con brand importanti». Le opportunità di lavoro si sono poi moltiplicate.

E adesso Marika è diventata anche un'insegnante: «Tengo dei Workshop sullo styling fotografico, insegno anche come creare contenuti efficaci e che funzionino sui social e come imparare a realizzare la perfetta mise en place». Una delle cose più importanti per avere successo online è avere le idee chiare: una linea editoriale coerente, essere riconoscibili.

Ma la carta vincente per Marika è stata l'originalità, «mi ritengo una creativa e questo si rispecchia nei miei contenuti. La creatività è sempre la protagonista». Il blog è seguito da tantissime persone, soprattutto donne, mamme, appassionate di cucina, ma anche di fotografia e viaggi.



E sono proprio i viaggi il secondo filo conduttore del progetto di Marika, che da Roma ha come obiettivo portare le sue colazioni creative e itineranti in tutta l'Italia. Per questo è nato Le Colazioniste: «Un gruppo di blogger e influencer appassionate del mondo del food e degli eventi che si riuniscono per delle social breakfast».Gli appuntamenti sono per scoprire e fare scoprire nuovi luoghi dove fare colazioni, pranzi, cene. Il potere dei social, ben sfruttato, è anche questo: comunicare, condividere e fare conoscere. «Ci incontriamo in giro per l'Italia - spiega ancora Marika - il progetto è nato nel 2016, siamo partite in 4 dopo esserci conosciute sui social, ora siamo molte di più. Raccontiamo le location più interessanti e spesso di nicchia. All'inizio ci pagavamo noi la colazione, adesso ci invitano».

Le Colazioniste sono già state a Napoli, Milano, Verona. La pandemia ha ovviamente messo in pausa per un po' i loro viaggi, ma qualche giorno fa i tour gastronomici sono ricominciati: una colazione a 5 stelle con vista. Cornetti, crostate, torte ciambelloni, uova, formaggi, sedute al sole di una terrazza affacciata su Villa Borghese.



