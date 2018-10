Giovedì 11 Ottobre 2018, 15:37

All'indomani della polemica sui pastelli tossici per i bambini, è secca la replica della Fila, la società quotata in Borsa con filiali in tutto il mondo e leader in Italia nel settore delle matite: «A seguito delle notizie erronee e volutamente diffamatorie scritte da un sedicente professore - è scritto in una nota diffusa dall'avvocato Annalisa Barbera il gruppo Fila afferma che tutti i suoi pastelli sono sicuri e certificati secondo le norme CE EN71 da istituti ufficiali e che rispondono a tutte le più stringenti normative europee in vigore».