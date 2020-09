Colpo di fulmine nel traffico, ragazza distribuisce volantini per ritrovare l'anima gemella

Colpo di fulmine nel traffico. Ragazza cerca il "suo" possibile fidanzato, appena incrociato tra le auto di Pescara, e si affida ai volantini per rintrovarlo.

«Cercasi ragazzo colpo di fulmine». Così il testo del volantino apparso ieri in città a firma di una “Claudia89” che cerca il ragazzo notato alle 19 di giovedì 17 settembre sulla rotatoria tra via del Santuario e via Arapietra.

In epoca di social, il messaggio ha suscitato la curiosità di tanti. «Guarda cosa mi ritrovo a fare... ne varrà la pena?», scrive Claudia89 che formisce anche una descrizione del ragazzo: «Ricciolino, capelli lunghi, moro/castano, 30-35 anni».

