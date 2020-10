In coma da 15 anni reagisce al saluto e muove la mano: il “principe dormiente” fa il giro del web

Il “principe dormiente”, così come è conosciuto oggi Al-Waleed bin Khalid bin Talal, da 15 anni in coma, ha sorpreso tutti muovendo la mano destra, come in un gesto di saluto e come prova della possibilità di sentire ciò che stava accadendo intorno a lui. In un video pubblicato da Reem Al-Olayan su Twitter viene immortalato il momento in cui il principe dormiente Al-Waleed risponde con un cenno alla zia, la principessa Noura bint Talal bint Abdul Aziz, che gli chiede di ricambiare il saluto con la mano, e così è stato. Immediatamente il video è rimbalzato sui social dell’Arabia Saudita e non solo «è una speranza per quanti vivono in queste condizioni», scrivono gli utenti.



🔴 فيديو الأمير النائم

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة ... الأمير النائم الوليد بن خالد يحرك يده ...

اللهم ردّ له عافيته كما رددت البصر ليعقوب وكما بقدرتك انجبت مريم من غير زوج وأخرجت يونس من بطن الحوت وحملت زوجة ابراهيم عليه السلام وهي عقيم ...

يا رحمن يارحيم نسألك برحمتك أن تشفيه pic.twitter.com/QSeOOaKLkw — يحيى الغماري (@yahyaalghamri) October 19, 2020



Questa dolorosa storia inizia 15 anni fa quando il “principe dormiente” Al-Waleed bin Khalid bin Talal, della famiglia reale dell’Arabia Saudita, entrò in coma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale. Era il 2005 e il giovane principe, appena 18enne, frequentava il Military College di Londra, ad un certo punto la tragedia ha spento i suoi sogni. Da tempo studiava scienze militari nella capitale britannica ed è lì che è avvenuto l’incidente. Da allora è in coma, curato in un ospedale specializzato di Riyadh.



Ma il padre, il principe Khalid bin Talal (fratello del principe miliardario Al-Waleed bil Talal) non ha mai perso la speranza: «Se Dio avesse voluto farlo morire nell’incidente, ora sarebbe nella sua tomba... Dio ha preservato la sua anima per tutti questi anni e lui è in grado di guarirlo». Durante tutti questi anni principi e alti funzionari dell’Arabia Saudita non lo hanno mai lasciato solo e hanno continuato a fargli visita. Ma l’amore della famiglia è il vero motore, e così ieri il principe dormiente ha dato un segnale, è bastato quel cenno della mano per riscaldare i loro cuori e alimentare la speranza.



