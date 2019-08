Domenica 25 Agosto 2019, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande Festa a Bassano del Grappa per Giovanni Quarisa che ha compiuto 110 anni. È lui l’uomo più longevo d’Europa ma anche il carabiniere più anziano d'Italia.Nato il 24 agosto 1909 a Pieve del Grappa è entrato nell’Arma dei Carabinieri a soli 20 anni nel 1929. Nel 1941 fu chiamato per la Seconda Guerra Mondiale e, poi, per due anni fu prigioniero a Dubrovnik. Oggi ha festeggiato, circondato dai suoi cari, le figlie Vilma e Mirella, i quattro nipoti e i dieci pronipoti, nella città veneta. Per lui anche gli auguri del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il generale Giovanni Nistri, del ministro della Difesa Elisabetta Trenta che ha telefonato per porgergli i suoi auguri, del sottosegretario Angelo Tofalo e del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.