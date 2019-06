«Divertitevi e mettete via lo smartphone», i compiti estivi alternativi assegnati in una scuola media

Martedì 18 Giugno 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Divertitevi, leggete libri, pulite spiagge, coltivate amicizie, e se potete viaggiate". Sono questi in sintesi, i compiti che il preside dell'istituto statale di Settimo Milanene (Milano) Andrea Bortolotti, ha assegnato per le vacanze ai suoi studenti.Un'idea insolita, quanto innovativa, quelle dell'ex docente milanese di filosofia e storia. «Questi compiti - si legge sulla circolare da lui firmata - non saranno valutati. Saranno loro a valutare voi». Il docente raccomanda in 7 punti ai suoi studenti di svagarsi, viaggiare, pulire le spiagge ma soprattutto "congelare" gli smartphone.La scelta del preside, ha fatto ovviamente dividere sui gruppi social i tanti genitori dei ragazzi dell'istituto di Settimo Milanese: “Un mito”, “da far conoscere a tutti”, "un barlume di speranza”, passando poi però anche per quei genitori che preferiscono i vecchi e classici medoti di assegnazione dei compiti per le vacanze.Che il preside della scuola milanese abbia sfatato un tabù?