Como, festeggia 107 anni accanto all'amica di 105: compleanno record nella casa di riposo

Festeggia i suoi 107 anni accanto all'amica del cuore, che di anni ne ha 105. Compleanno record in una casa di riposo di Pellio, in Valle Intelvi, in provincia di Como. La festeggiata, la signora Pierina Pensa, ha sempre vissuto a Castiglione e ha avuto quattro figli e undici nipoti. Come riporta La Provincia di Como, da qualche mese si trova nella casa di risposo e ha voluto vicino una sua carissima amica, Vittoria Pedrazzoli, anch'ella ospite della casa di riposo che di anni ne ha 105. Numerosi i fiori arrivati dai sindaci del centro della Valle Intelvi. Pierina Pensa è nata il 16 ottobre del 1913 e ha vissuto la tragedia di entrambe le Guerre mondiali. Si sposò con Alberto che partì quasi subito soldato e per lui il conflitto durò 11 anni. Ebbe quattro figli e rimase vedova nel 1979.

Foto Credits: Pagina Facebook "Insieme per Alta Valle Intelvi"

Ultimo aggiornamento: 11:40

