Compra un divano usato, trova 43.000 dollari e li restituisce fino all'ultimo penny

Un uomo del Michigan, Usa, che ha acquistato un divano di seconda mano, vi ha scoperto all'interno la considerevole somma di 43.000 dollari, una cifra pari a circa 38.700 euro. Dopo la scoperta, l'acquirente è stato colto presto da un grande dilemma morale: restituire il denaro o far finta di niente.



Howard Kirby ha raccontato alla CBS 5 che, dopo aver acquistato il divano il mese scorso, si è sentito costantemente scomodo seduto lì sopra. Quindi sua figlia ha deciso di controllare all'interno dei cuscini e aprendoli vi ha scoperto il denaro.



Sebbene un avvocato abbia spiegato a Kirby di non avere alcun obbligo legale di restituire i soldi, l'uomo è tornato al negozio per cercare il precedente proprietario. Così l'uomo ha scoperto che il divano era stato ereditato da Kim Fauth-Newberry alla morte di suo nonno e che la donna non sapeva nulla del denaro, che le ha restituito fino all'ultimo centesimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA