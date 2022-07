Solo 3 giorni fa Giorgia Soleri è risultata positiva al Covid. L'esito del tampone aveva, per la fidanzata di Damiano dei Maneskin, decretato che l'influencer e scrittrice non avrebbe potuto partecipare al concerto dellla band romana di stasera al Circo Massimo. Ma da ieri La Signorina Nessuno ha cominciato a fare i test fai da te e sono risultati negativi. Poi è corsa in farmacia per avere la conferma, e tutto è sato confermato: Giorgia è negativa. E sembra tutto bellissimo, ma così non è per lei. A denunciare la tristezza è stata lei stessa su Instagram pubblicando una storia in cui condivide con i suoi fan la sua delusione per aver scoperto che nonostante si sia negativizzata in tempo per l'evento di stasera lei al concerto dei Maneskin non ci potrà essere.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Giorgia Soleri ha il Covid, a rischio il concerto dei Maneskin?... SOCIAL Giorgia Soleri, il topless infuoca il web: Instagram la censura. La... TREND TOPIC Instagram,da Chiara Ferragni a Giorgia Soleri spopola il nude look:...

Giorgia Soleri ha il Covid, a rischio il concerto dei Maneskin? L'appello dei medici alla band: «Annullate l'evento. C'è il picco dei contagi»

Giorgia Soleri è negativa, ma non andrà al concerto dei Maneskin

Nonostante infatti le misure di sicurezza Covid siano rallentate, le regole per la Quarantena restano sempre le stesse anche con Omicron: quindi per chi ha due dosi di vaccino e per chi ha contratto il Covid resta la quarantena di 7 giorni, anche se si risulta negativi prima dello scadere della settimana di chiusura in casa.

Concerto Maneskin, il virologo Pistello: «Entrino solo i vaccinati con green pass, si ammalano poco»

La Soleri inizia al sapore di polemica la sua storia Instagram. «Niente ero convinta (dopo aver chiesto a chi mi ha fatto il tampone, a 2 farmacie e aver letto articoli che a questo punto definire poco attendibili è poco) che per le persone vaccinate non ci fosse piu' la regola dei 7 giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività, invece c'è ancora. Quindi positiva o no, non potrò essere al concerto». Chi abbia dato queste informazioni assolutamente errate alla influencer non ci è dato saperlo, ma la storia prosegue tra dediche e dispiacere.

Giorgia Soleri, il topless infuoca il web: Instagram la censura. La fidanzata di Damiano dei Maneskin sfida il social con un altro scatto hot

Lo sfogo

«Questa - ipotetica - positività sembrava essere una bella botta di cxxo in ambito di salute e invece nulla, sono molto triste inutile dirlo». Giorgia poi spiega che aveva programmato tutto il suo tour di promozione del libro incastrando le date proprio per poter essere presente stasera al fianco del suo Damiano David. Ma così non sarà.

«Ma comunque è un giorno importantissimo sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che piu' di 70mila persone possano vederlo e goderne». poi il pensiero vola alla band e a Damiano: «Spaccate tutto come sapete fare solo voi, voglio sentire Roma saltare»