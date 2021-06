Gran Bretagna, vince 1.000 sterline in tv e stupisce tutti con la sua storia: «Mi restano tre mesi di vita»

Si chiama Heather la concorrente e vincitrice di “Dosh on your Doorstep” che martedì ha commosso i telespettatori del programma a premi inglese che permette a persone qualunque di vincere £ 1.000 in contanti dopo aver superato un quiz sottoposto da Alison Hammond. Doveva essere la donna a ricevere una sorpresa essendo stata scelta tra le tante richieste arrivate al programma e invece a rimanere colpito è stato il pubblico. Non tanto per il test superato quanto piuttosto per la confessione della donna.

Heather infatti avrebbe confessato di avere solo tre mesi di vita dopo aver combattuto contro un cancro al seno. Ma la coraggiosa mamma non si è persa d'animo e ha deciso piuttosto di organizzare una festa d'addio con tutti i suoi cari. Alla domanda di Alison sul come faccia a rimanere così positiva con i figli e il marito nonostante l'inevitabile sorte, la donna ha detto «Perché non ha senso deprimersi, è quello che è, col deprimermi non sarei di aiuto alla mia famiglia». Lo show ha inoltre pensato di donarle un ulteriore bonus di 1.000 sterline con in aggiunta un messaggio speciale di Craig David, tanto amato da Heather, per il suo compleanno imminente giovedì. Il cantante dei 7 Days ha dichiarato: «Volevo solo inviarti tutto il mio amore e tutta la mia energia positiva».

