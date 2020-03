Coronavirus, Antonio Cassano: «Di questo passo, ne usciremo nel 2040. State in casa e fate figli»

Ultimo aggiornamento: 13:39

Di fronte a palesi e clamorose violazioni della quarantena, i vip continuano a lanciare appelli alla popolazione italiana, con lo scopo di fronteggiare l'emergenza coronavirus. Tra questi c'è anche: l'ex fantasista barese è una furia e lancia un appello decisamente accorato agli italiani.Nelle dirette social di Tiki Taka, la trasmissione di Pierluigi Pardo,è uno degli ospiti speciali e ha parlato così dell'emergenza: «C'è ancora troppa gente che esce di casa, se continuiamo così, di questo passo nel 2040 saremo ancora in questa situazione. Anche io, fino a due settimane fa, avevo sottovalutato il problema, invece questo virus è una cosa seria. State in casa, vedete un film, fate figli!».Le parole dihanno diviso gli utenti. C'è chi condivide le esternazioni dell'ex calciatore, ma anche chi si è mostrato piuttosto critico: «Ormai parlano proprio tutti... Poi lui dice che bisogna stare a casa a fare figli, ma se uno non lavora e non ha introiti, come fa a mantenerli?».