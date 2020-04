Coronavirus, il video che spiega ai bambini cos'è l'epidemia

Nasce il primo video sul coronavirus dedicato ai bambini, realizzato dalla Psicologia Clinica di Area Pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, diretta dalla dottoressa Marina Bertolotti. Il video è stato prodotto da un gruppo di psicologi in pediatria di Belfast, che hanno consentito l'adattamento e la traduzione in italiano.Vuole essere un aiuto per gli adulti, operatori sanitari o anche genitori, per spiegare ai bambini tra i 4 e i 10 anni, cosa è il coronavirus.



