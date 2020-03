Coronavirus a Bergamo, lo chef Chicco Cerea cucina per l'ospedale da campo: «Aiutateci e donate cibo»

LEGGI ANCHE

10:36

Dopo lahanno trasportato decine di salme per via dello spazio finito al cimitero dopo le troppe vittime da coronavirus, lo chef tristellatoha lanciato un appello in favore dei ristoratori del capoluogo bergamasco e della Lombardia. Lo chef del ristorante Da Vittorio, in un video postato su Instagram, invita una mobilitazione tra le forze produttive per, che sarà installato nell’area dell’Ente Fiera, avrà 230 posti letto e sarà operativo già nei prossimi giorni:, ambasciatori del Gusto, hanno perciò fatto partire una mobilitazione per una colletta alimentare, chiamando a raccolta le forze produttive e i ristoratori di Bergamo.Una raccolta di cibo, dalla frutta alla verdura, il pane, la carne, il pesce, per tutto il personale sanitario: «Non chiediamo soldi, dateci ciò che potete, ne avremo bisogno - è l’appello di Cerea - Tutti coloro che ne hanno la possibililtà, dai ristoratori ai titolari di negozi o aziende di generi alimentari, sono invitati ad offrire approvvigionamenti». Per collaborare alla raccolta, basterà inviare una mail a cucineospedaledacampo@vicook.it, o chiamare Graziano, collaboratore dello chef che coordinerà la raccolta, al numero +393358174540.