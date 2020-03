Coronavirus, la fake news sul farmaco russo. Burioni: «​Non serve a niente, basta con le bufale»

Sul web circola un filmato in cui si vede un italiano, arrivato in Russia, comprare un farmaco chiamato Arbidol che sarebbe efficace contro il coronavirus. È tutto falso. Spiega Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: «Non serve a niente. Basta con le bufale, almeno ora».

L'Arbidol è acquistabile soltanto in Russia e Cina, perché non è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) americana e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA – European Medicines Agency). L'Arbidol è un farmaco antinfluenzale sviluppato dall'azienda farmaceutica russa JSC Pharmstandard. Non è una vera e propria cura contro il coronavirus, ma il principio attivo aveva solamente fornito alcuni segnali positivi in sperimentazioni di laboratorio soltanto su cellule in vitro.

Non serve a niente. Basta con le bufale, almeno ora. https://t.co/LnaTcR8ObG — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 17, 2020

