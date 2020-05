Da Tosca a Laura Boldrini, sui social la protesta delle mascherine: #datecivoce

Dalla cantante Tosca alla deputata Laura Boldrini, dalla scrittrice Michela Marzano ad Elisa Ercoli, presidente di Differenza donna. E ancora, la deputata Valeria Valente, la senatrice Valeria Fedeli, l'economista Azzurra Rinaldi. La protesta corre sulle mascherine: #datecivoce. Il flash-mob virtuale del movimento creato per chiedere che nelle task force della ricostruzione le donne siano rappresentate quanto gli uomini è in programma per domani. Dalle 11 alle 22 su facebook, twitter, instragram sarà una sfilata di mascherine con l'appello #datecivoce. Già in tante hanno scattato i selfie e li hanno pubblicati, e domani per aderire alla campagna basterà fare lo stesso: la foto con la mascherina e la scritta #datecivoce o con un cartello da postare con l'hashtag. Una protesta che dilaga sul web, hanno già aderito 107 associazioni e migliaia di cittadini.

Anche in tempi di isolamento e di paura, anche restando a casa è il momento - dicono le organizzatrici - di esserci e di farsi sentire. Altrimenti il mondo che verrà - dopo la pandemia - sarà quello di mezzo secolo fa, con le donne in casa a curare figli e gli uomini al lavoro. Non è un caso se il 4 maggio andrà proprio così, oltre il 72 per cento degli uomini a lavorare, donne e giovani resteranno in quarantena prolungata. A scattare la foto dello squilibrio di genere nella ripartenza una ricerca pubblicata su Lavoce.info.

La pandemia non ha fatto altro che mettere in evidenza come in Italia le donne, impegnate quanto e più degli uomini negli ospedali, in corsia e nei laboratori, sono rimaste fuori dai comitati dove sono state prese le decisioni. Nessuna donna nel comitato tecnico scientifico del governo. Come mai? ? Non ce ne sono nei ruoli rilevanti, è stata la risposta del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. «Ecco, questo il motivo per cui, se andiamo avanti così, non avremo mai donne in posizioni che contano. Questa è quella che Emma Bonino ha definito la “old boys net”, che genera poi il famoso tetto di cristallo. A chi oppone il merito al genere va spiegato proprio questo: che sono gli uomini, molto spesso, a non essere lì per merito. Questo è il momento di cambiare le regole del gioco», sostiene Azzurra Rinaldi, economista e tra le prime firmatarie e promotrici.

«#DateciVoce chiede al Presidente del Consiglio, che si è definito “Avvocato del popolo”» spiegano dall’organizzazione, «il rispetto di quel diritto di rappresentanza che sta nella nostra Costituzione, nonché in diverse leggi, tra cui la Legge 120/11 detta Golfo-Mosca. La totale assenza di parole adeguate da parte del Presidente del Consiglio nell’ultima conferenza stampa sulla “fase 2” conferma questa tendenza: le conseguenze della chiusura delle scuole che impattano fortemente sull’organizzazione delle famiglie e delle donne, così come la mancanza di inclusione di giovani e bambini, sono state appena accennate in modo superficiale».

Tantissime le adesioni, da Anna Maria Tarantola, ex presidente Rai, a Francesca Cavallo, scrittrice e imprenditrice. E poi: Piero Chiambretti, l'olimpionica Josefa Idem olimpionica, l'astrofisica Francesca Faedi, Tosca, Susanna Camusso e le parlamentari Laura Boldrini, Valeria Fedeli, Cristina Rossello, Daniela Sbrollini, Valeria Valente, Veronica Giannone, Rossella Muroni e Paolo Lattanzio.

