Coronavirus, Francesco Totti dona 15 apparecchi allo Spallanzani

«Ragazzi, sono giorni difficili per l'Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anch'io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme». Così Francesco Totti, bandiera della Roma e campione del Mondo 2006, scende in campo a sostegno di chi combatte il coronavirus, sostenendo l'ospedale Spallazani di Roma.

al centro della lotta italiana contro il Coronavirus. Tramite i propri profili social l'ex capiano e bandiera della Roa, ha condiviso un videomessaggio in cui annuncia di aver donato, insieme a Dash Italia,15 macchinari per la terapia intensiva.