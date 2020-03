Coronavirus, chef Giorgio Locatelli da Londra: «Prima dicevano vi chiediamo, poi vi diciamo cosa fare»

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine, di fronte all'emergenzainha dovuto cedere e ha deciso per un lockdown molto simile a quello adottato dal governo Conte e imitato in diversi paesi, europei e non. Tutto questo, però, è giunto dopo una lunga indecisione, stigmatizzata anche dallo chef, che vive e lavora a Londra.Neanche 24 ore prima dell'annuncio del premier britannico, lo chef protagonista diaveva spiegato che a Downing Street ci sono stati troppi errori sul da farsi, anche per quanto riguarda la comunicazione. «Qui la situazione è molto critica, hanno cambiato idea spesso su come affrontare l'emergenza» - ha spiegatoa Non è l'Arena - «Prima dicevano alla popolazione vi chiediamo, poi hanno detto vi diciamo cosa fare».Lo chef, tra l'altro, aveva anticipato di qualche giorno le decisioni del governo britannico, chiudendo la Locanda Locatelli dal 19 marzo scorso per un tempo indefinito: «Vogliamo salvaguardare la salute dello staff e dei clienti, andrà tutto bene».