Coronavirus in Giappone, cento console Nintendo in regalo per i bambini chiusi in casa

Come molti altri paesi, il Giappone è in quarantena nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirs, e se molti adulti trovano molto difficile sia fisicamente che psicologicamente rimanere a casa tutto il tempo, è ancora più difficile per i bambini.

Per aiutarli, quindi, l'associazione Japan Retro Game ha deciso di regalare un centinaio di Super Nintendo alle famiglie con bambini, come annunciato sul suo sito istituzionale.



Qualsiasi famiglia con bambini o ragazzi di età inferiore a 16 anni può richiedere una console insieme a giochi come Donkey Kong Country e Final Fantasy VI, a condizione che si impegni a coprire i costi di spedizione.

L'associazione sottolinea che, nonostante le console abbiano più di 20 anni sono in ottimo stato e funzionano perfettamente.



