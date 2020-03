Meghan Markle, per la migliore amica scatta la quarantena: contatti con una persona positiva al coronavirus

Meghan Markle dovrebbe finire in isolamento? La stampa se lo chiede da quando la sua migliore amica, Jessica Mulroney, si è messa in quarantena per aver avuto contatti con una persona positiva al coronavirus. La stilista Jessica Mulroney è amica della moglie del principe Harry da anni - da quando la duchessa di Sussez recitava sul set di "Suits"- e frequenta lei e il piccolo Archie assiduamente. La donna ha annunciato su Instagram di essere chiusa a casa per precauzione.

Leggi anche > Meghan Markle e Harry, misure estreme per il coronavirus: come vivono nella loro casa in Canada

Lo ha fatto con un post il giorno del suo 40mo compleanno. Non ha sintomi, ma l'essere stata a contatto con una persona che ha contratto il Covid-19 l'ha messa in allarme. Si tratta di Sophie Gregorie Trudeau, la moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, che è risultata positiva ed è stata posta in quarantena. La first lady ha sviluppato sintomi influenzali in seguito ad un viaggio a Londra e, dopo avere avvisato il medico, è stata sottoposta al test. In quarantena volontaria per 15 giorni, nonostante sia risultato negativo, si è messo anche suo marito il premier.



Intanto i duchi di Sussex condividono la preoccupazione della regina Elisabetta. «Stiamo vivendo momenti di grande incertezza. Adesso più che mai abbiamo bisogno gli uni degli altri per non sentirci soli in una situazione che, sinceramente, ci fa paura. In tanti hanno bisogno di aiuto. Tanti lavorano senza riposo per rispondere a questa crisi. Che sia dietro le quinte, in prima linea o a casa. La loro è davvero la testimonianza di cosa riesce a fare lo spirito umano. È un qualcosa che ci unisce tutti. Rapportasi gli uni agli altri con empatia e gentilezza dovrebbe essere il nostro obiettivo più importante in queste settimane».

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA