Indossa mascherina con dei falli e un passante glielo fa notare, lei replica: «Se li vede non sta rispettando la distanza di sicurezza»

Si crea unasopra e va al, poi quando un cliente le fa notare il disegno lei lo. Una trovata divertente quella di Mindy Vincen, una mamma dello Utah, negli Usa, che ha voluto fare qualcosa per far sì che nel pieno dell'emergenza di coronavirus vengano rispettate le regole di distanziamento sociale.L'idea è venuta dal figlio e ha avuto un grande successo. Il post che ha condiviso sui social raccontando dell'episodio è diventato virale e molti le hanno chiesto le mascherine. La donna, intervistata dalla stampa locale, ha affermato che non è mai stata sua intenzione intraprendere questo tipo di business, ma si presterà per raccogliere fondi necessari per la sua organizzazione no profit Utah Harm Reduction Coalition a Midvale.Mindy ha pubblicato per la prima volta la sua iniziativagiovedì in un post virale su Facebook con oltre 400.000 azioni e 170.000 reazioni. «Quando qualcuno mi dirà che la mia maschera ha dei peni, gli farò gentilmente notare che per vederli vuol dire che si è avvicinato troppo e gli chiederò di farsi indietro», ha scritto, conquistando il web con la sua ironia.In effetti, la Utah Harm Reduction Coalition fornisce mascherine a una varietà di gruppi sensibili a COVID-19, dai tossicodipendenti a coloro che soffrono di HIV e epatite C. Mindy ha deciso di vendere a 20 dollari le sue penis mask, facendo in modo che tutti i proventi siano dati alla sua associazione.