Coronavirus, Ivanka su Instagram: «Problemi con i bimbi? Fate il campeggio in salotto»

Tutti ad allambiccarsi il cervello per risolvere il problema numero uno: cosa far fare ai figli in queste giornate di immobilità forzata in casa. Ed ecco che a soccorrerci arriva nientemeno che la figlia di Potus, ovvero Ivanka Trump. «Siete a casa oggi con i bimbi? Pianificate un campeggio in soggiorno! Gettate un lenzuolo sopra alcune scope e dei rastrelli legati insieme per creare una tenda. Poi progettate un menù insieme, può prevedere sandwiches, insalata... tutto ciò che si desidera!».

Ivanka Trump ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui gioca "al campeggio" con i figli in salone, e dà ai suoi followers consigli su come trascorrere queste giornate in casa in isolamento. La figlia del presidente degli Stati Uniti lavora da casa dopo l'incontro, qualche giorno fa, con il ministro degli Affari Esteri australiano Peter Dutton, risultato positivo al test per il coronavirus. «Questa è un'attività concreta e vera che porterà la tua famiglia a stare insieme per il pasto. Condividi qui sotto le tue idee per le famiglie», esorta infine Ivanka.



