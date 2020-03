Coronavirus, la rabbia di Claudio Marchisio: «Quando guardi questa foto, non ti senti una m...a?»

A te che sei uscito dalla zona rossa perché "tanto cosa vuoi che succeda". A te che "la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici". A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che "ormai ho organizzato quindi ci vado"

Quando guardi questa fotografia, non ti senti una m...a?

Ira social per, furioso per le inosservanze continue alle disposizioni per fronteggiare l'allerta. L'ex centrocampista della Juventus non usa mezzi termini per condannare i comportamenti irresponsabili di troppe persone, che continuano a sottovalutare l'emergenza.In tanti, come abbiamo visto negli ultimi giorni, continuano ad uscire di casa, assembrandosi nei locali e nelle strade di varie città d'Italia. Un comportamento inaccettabile anche per, che sceglie parole forti sui social, dove ha postato la foto di un'infermiera crollata nel sonno sulla scrivania dopo un lungo e massacrante turno in ospedale a Cremona.» - il duro post di- «». Al termine del post, l'hashtag, ormai di tendenza, #iorestoacasa.