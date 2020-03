«Lombardi e veneti questa estate venite in Puglia»: il messaggio social diventa virale

Coronavirus sta avendo effetti nefasti per il turismo in Italia: crollate le prenotazioni e impazzano le cancellazioni. E allora c'è chi su Facebook ha voluto lanciare un appello in vista delle prossime vacanze estive, invitando tutti i residenti nelle zone colpite dal virus a trascorrere la vacanze in Puglia al mare o nello splendido entroterra. Vito Salonna su Facebook ha voluto fare un post con un cartello molto chiaro in cui invita, al contrario di quanto era stato fatto nel recente passato, i lombardi e i veneti e comunque tutti i residenti nella zona rossa del virus a trascorrere la prossima estate al mare e in spiaggia sulle coste pugliesi.

"Vi aspettiamo a braccia aperte" si chiude il messaggio che gira nelle chat delle zone rosse lombarde e che ha riscosso applausi e commenti positivi. Un messaggio di positività e di unione che è davvero condivisibile in questi giorni in cui molte regioni italiane sono state colpite dalla diffusione del virus.



Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 10:11

