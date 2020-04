«In quarantena truccatevi e non infastidite i vostri mariti», bufera sulla campagna del governo

Truccatevi, non trascurate il vostro aspetto fisico ma soprattutto evitate di dare fastidio a vostro marito. Le singolari "raccomandazioni" fanno parte di una campagna rivolta alle donne dal governo della Malesia a seguito della quarantena istituita per coronavirus.

La Malesia è uno dei paesi più colpiti del Sud-Est asiatico: il lockdown parziale è stato avviato il 18 marzo. In quarantena, parlando di coppie, ci sono anche il re e la regina in seguito al contagio tra i membri del loro staff, sette dei quali sono risultati positivi.

E in questo clima il ministero per le Donne, la Famiglia e lo Sviluppo delle comunità ha prodotto una campagna diffusa sui social con l'hashtag #WomenpreventCovid19 che spiega a suon di linee guida e illustrazioni ciò che le donne devono fare e non fare per evitare di rendere la quarantena più pesante ai loro coniugi.



How did we go from preventing baby dumping, fighting domestic violence to some sad variant of the Obedient Wives Club? https://t.co/1SrVYp0e5d — Yin Shao Loong (@yinshaoloong) March 31, 2020

Tra i "consigli" suggerimenti del calibro di «non rispondere con sarcasmo» in caso i mariti chiedano aiuto con le faccende ed «evitare di indossare abiti da casa»: meglio vestirsi con più cura e truccarsi come se si dovesse uscire. Le "perle" non sono però piaciute ai social, che sono insorti al grido di disuguaglianza sociale e malcelato sessismo. Tanto che il ministero ha dovuto fare marcia indietro e la campagna è stata di fatto ritirata, malgrado gli screenshot continuino a rimbalzare su Twitter.