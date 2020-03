Coronavirus, dall'Australia all'Uruguay matrimoni focolai di contagio

Dall'Australia all'Uruguay, i ricevimenti di nozze ai tempi del coronavirus sono diventati luoghi di diffusione del Covid-19. Stando ai dati riportati dalla Bbc, almeno 35 ospiti di un matrimonio nello stato australiano del New South Wales lo scorso 6 marzo sono risultati postivi. Mentre 44 persone sono state contagiate ad una festa per le nozze di un personaggio famoso locale a Montevideo, il 10 marzo, dove pare che il paziente zero sia stata una stilista uruguaiana appena rientrata dalla Spagna.

In alcuni Paesi i matrimoni, come i funerali, sono stati vietati proprio per evitare il rischio di diffusione del virus. In altri c'è stato un giro di vite. In Gran Bretagna, ad esempio, se proprio non si può fare a meno di rinviare le nozze la Chiesa d'Inghilterra ha imposto ai futuri sposi di invitare solo due ospiti fino a un massimo di cinque persone in tutto, incluso il sacerdote.

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA