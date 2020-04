Coronavirus, nozze rinviate al 2021: sarà l'anno dei matrimoni infrasettimanali

Ultimo aggiornamento: 18:34

Il lockdown imposto dal Governo per arginare il contagio daha vietato feste e cerimonie di ogni tipo e così tra i settori più duramente colpiti dalla crisi dac'è anche quello dein cui, per tradizione, vengono maggiormente celebrate e festeggiate le nozze.Unpiccole attività che stanno chiudendo, sposi che rischiano di perdere i soldi già anticipati. «», afferma la wedding planner di, che aggiunge: «». «È tutto l'indotto ad essere in fortissima crisi: wedding planner, fotografi, operatori video, fioristi, musicisti, ristoranti e strutture che lavorano solo sui matrimoni, negozi di bomboniere, tipografie, negozi di abiti da sposa - sottolinea Quieti - È tutto fermo. La cosa che succederà è che verranno spostati tutti nel 2021, anno in cui ci saranno tantissimi matrimoni., perché ovviamente la maggior parte delle date era già impegnata».«La difficoltà per gli sposi e per i wedding planner - aggiunge l'esperta - al momento è quella din cui tutti i fornitori sono disponibili. Il nostro lavoro, attualmente, è proprio quello di cercare di raccordare tutte le figure coinvolte.. Ci sono fotografi che hanno chiuso la partita Iva e non sanno se la riapriranno, fioriste che si vedono costrette a chiudere. Io cerco di rassicurare gli sposi, ma c'è il rischio concreto che in alcuni casi si perdano i soldi già anticipati».«Qualcuno che doveva sposarsima io sono convinta che di fare matrimoni tradizionali per ora non se ne parli, perché un. Non manca chi decide di sposarsi comunque, ma sostanzialmente in forma privata. È un settore completamente in ginocchio - conclude Simonetta Quieti - lavoriamo senza alcuna certezza».