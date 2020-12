Coronavirus, nonna Margareta supera il Covid a 99 anni: «È finita, ora sto davvero bene»

Una donna croata di 99 anni che ha combattuto per tre settimane il Covid-19 è stata dimessa dall'ospedale dopo essere guarita.

Margareta Kranjcec, che vive in una casa di cura nella città di Karlovac, è stata ricoverata a fine ottobre, essendo risultata positiva al Coronavirus, pur non mostrando sintomi significativi. E ora, dopo 3 settimane in ospedale, è stata dimessa.

«È finita, ora mi sento davvero bene», ha dichiarato l'anziana donna al giornale Vecernji List.

Nonostante la sua età, Margareta è una donna forte e sana, sopravvissuta a due guerre e fino ad ora non aveva quasi motivo di andare dal medico. Tuttavia, la sua guarigione ha sorpreso sia i residenti che il personale della casa di cura.

