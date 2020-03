Coronavirus, mamma va in ospedale per fare il tampone: i poliziotti fanno da babysitter ai suoi due figli

La mamma va in ospedale a fare il tampone per il coronavirus e non sa a chi lasciare i suoi due figli, così due poliziotti fanno loro da babysitter. Una storia di solidarietà, una delle tante per fortuna, quella che viene da Aosta dove una donna è dovuta andare in ospedale per verificare se era positiva al coronavirus.



La mamma si è sentita male in casa e quando ha chiamato i sanitari le è stato detto di fare il tampone. Ma in casa lei aveva i suoi bambini e non sapeva a chi lasciarli, così ad occuparsi dei ragazzi sono stati gli agenti di polizia. La donna è stata portata all'ospedale Parini di Aosta dove le sono stati fatti gli esami del caso. Gli agenti sono stati chiamati sul posto e, muniti di protezioni, sono stati in casa per tre ore facendo compagnia a un bambino do 10 anni e alla sorella di 12.



In questi casi sarebbero dovuti intervenire i servizi sociali, ma vista l'emergenza in corso non è stato possibile il loro intervento. La mamma è stata mandata a casa ed è in buone condizioni, ma purtroppo è risultata positiva al tampone e per lei e i bimbi è stata disposto l'isolamento.