Coronavirus, il principe William contribuisce ancora a fronteggiare l'emergenza

Il coronavirus in Gran Bretagna continua a far registrare contagi e vittime a migliaia e la situazione è ancora molto delicata in tutto il paese. Anche per questo motivo, l'impegno del principe William per contrastare l'emergenza si arricchisce di nuovi, piccoli gesti.



Il primogenito di Carlo e di Lady Diana, infatti, nelle ultime settimane non ha mai fatto mancare il suo supporto a medici e infermieri impegnati in prima linea. Inoltre, in qualità di testimonial, ha coordinato diverse raccolte fondi ed iniziative per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Anche la figlia Charlotte, che recentemente ha compiuto cinque anni, è stata educata all'insegna dell'altruismo.

L'ultimo contributo del duca di Cambridge per fronteggiare l'emergenza sanitaria è stato rivelato dal Sun. Il principe William, in questo momento, si trova in quarantena insieme alla moglie Kate e ai figli George, Charlotte e Louis, nella residenzia di Anmer Hall, a Norfolk. Per questo motivo, il duca di Cambridge ha aperto la pista riservata agli elicotteri della sua residenza abituale per metterla a disposizione di tutti i velivoli sanitari. In realtà William, che per alcuni anni ha lavorato come pilota di soccorso nella Royal Air Force, l'aeronautica britannica, avrebbe voluto fare molto di più ed occuparsi di trasportare i pazienti più gravi e bisognosi di ricovero con l'eliambulanza. Tuttavia, l'ascesa all'interno delle gerarchie reali ed il rigidissimo protocollo gli hanno impedito di mettersi a disposizione come avrebbe voluto.

