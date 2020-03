Coronavirus, la Regina Elisabetta sceglie di indossare guanti durante una cerimonia a Buckingham Palace: «Rischio contagio»

Queen wears gloves at investiture for first time amid Coronavirus fears https://t.co/VCOb315eda pic.twitter.com/wRcRj7FrYb — Mirror Royal (@MirrorRoyal) March 3, 2020

Ladi investitura a Buckingham Palace. Un fatto inedito rispetto a quanto avviene solitamente durante questi eventi. Motivo per cui in Gran Bretagna si stanno chiedendo se laIlal momento non ha confermato che la monarca li abbia indossati a scopo precauzionale. Nel Regno Unito il numero di persone contagiate dal virusè salito a 51. Il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità ha consigliato alle persone di età superiore ai 60 anni di evitare aree affollate e di prendere le giuste contromisure. Una fonte reale ha comunqu affermato che la Regina seguirà qualsiasi consiglio inviato dagli organi di governo.Ma. Guardando infatti le immagini di cerimonie simili a quella andata in scena a Buckingham la Regina non indossa guanti che invece risultano invece immancabili nelle apparizioni esterne. Un fatto analogo avvenne negli anni Cinquanta ma fu dettata più che altro da una scelta di moda che da una vera necessità. Quella cerimonia, nel 1954, non si tenne a Buckingham Palace ma nello Yemen quando era comune per le donne coprirsi le mani.