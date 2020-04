Coronavirus, ecco le mascherine solidali appese al balcone: l'idea di una sarta e di una archeologa

Ultimo aggiornamento: 17:20

per tutti. Confezionate con cura, una ad una, fatte a mano, in formati diversi, per i bambini e per gli adulti.si legge nel biglietto che le accompagna. Sono a presa diretta. Vale a dire, libera. Una sorpresa per i residenti di via della Giuliana, nel quartiere Prati.«Questo è il palazzo di gente che non ha pace, io sono la prima, ma Antonietta è diventata come me», racconta con un pizzico di ironia,con all'attivo tanti scavi e studi per riportare alla luce il patrimonio di Roma. E in questa fase di quarantena, dettata dall'emergenza del coronavirus , ha avuto l'idea di produrre "mascherine solidali". In fondo, il tessuto non tessuto è tipico della vita di un«E' un'idea che ho avuto - dice Lucia Saguì - ma è la mia vicina di casa,la vera realizzatrice delle mascherine, perché è una sarta professionista, ora in pensione. Abbiamo cominciato a produrle in casa. A decine. Chiaro, non sono testate, maEventualmente, possiamo fornire anche il filtro di ricambio. Ne abbiamo fatte molte per la Caritas e contiamo di darle ad associazioni e al pubblico. Intanto le mettiamo nella cesta a disposizione delle persone che ne hanno bisogno. E' un'attività che spero faccia del bene a tanta gente». E' più di un mese Lucia Saguì e Antonia Nocera stanno lavorando a questo progetto. E il loro cesto che dondola in via della Giuliana è diventato ormai un punto di riferimento.