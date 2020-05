Coronavirus, lo sfogo del calciatore: «Ho paura per la mia ragazza cardiopatica, ora il calcio non è una priorità»

Si parla di ripresa del campionato di calcio, ma non tutti sono d'accordo. Tra loro Birger Verstraete, un calciatore belga del Colonia, la squadra di Bundesliga nella quale sono stati riscontrati tre casi positivi al Coronavirus. Proprio lui ha detto che non riprenderà a giocare per tutelare la salute della sua compagna cardiopatica.

Il calciatore ha ammesso in un'intervista alla tv VTM di essere preoccupato: «Ciò che il club ha comunicato, che non siamo entrati in contatto tra di noi, è vero, proprio nel senso letterale della parola. Però il fisioterapista ha seguito me ed altri giocatori per settimane. E giovedì ho lavorato in palestra con i due calciatori in questione. Quindi parlare di nessuno contatto non è del tutto corretto. Spero il virus resti limitato a tre persone, ma già questo fa capire quanto si sia diffuso».

Ha poi spiegato che nonostante i casi positivi nessuno è stato messo in quarantena e gli sembra molto strano che il campionato non si fermi. Poi ha aggiunto: «Sarebbe ingenuo da parte mia e degli altri dire che il calcio dovrebbe tornare il più presto possibile. Il virus ha dimostrato ancora una volta che bisogna prenderlo sul serio. Non spetta a me decidere cosa fare della Bundesliga, ma posso dire che non penso al calcio. La mia ragazza soffre di problemi di cuore, altri hanno bambini a casa. Tutto questo è più importante. Io voglio che stiano tutti bene prima di tornare a giocare a calcio. La salute viene prima di tutto».

