Coronavirus, Sgarbi riapre il mitreo e l'anfiteatro di Sutri: «In Italia emergenza culturale e non sanitaria»

«Non stiamo vivendo una situazione di emergenza sanitaria, ma culturale. La cultura è un’emergenza almeno come la salute. L’umanità che non può vedere il mitreo ne patisce un danno, per questo apro i monumenti pubblici di Sutri gratuitamente». Vittorio Sgarbi in qualità di sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, annuncia che il mitreo e l’anfiteatro che si trovano nel suo comune saranno visitabili e gratuitamente.



La presenza di posizione di Sgarbi nasce assenza di personale della Soprintendenza, senza il quale, per la legge e secondo la convenzione in essere tra il comune di Sutri e la Soprintendenza, alcuni beni del patrimonio cittadino non possono rimanere aperti.





l sindaco Vittorio Sgarbi ha dato disposizione di aprire i due siti, cuore pulsante della città, e di renderli gratuiti per le prossime settimane, grazie a un presidio della polizia municipale e di volontari. Ultimo aggiornamento: 19:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA