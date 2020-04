Coronavirus, lo street artist Tvboy al fianco della Fondazione Ronald McDonald Italia

Tvboy, lo street artist di fama internazionale noto per i suoi innumerevoli murales che reinterpretano in chiave ironica e dissacrante il mondo contemporaneo, è sceso in campo per dare il suo contributo in questo momento così difficile per l'Italia, lanciando una campagna di raccolta fondi a favore della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, un'organizzazione non profit, impegnata da anni nel sostegno alle famiglie di bambini che necessitano di cure specialistiche lontano da casa.



Per aiutare le Case Ronald ad affrontare la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo per il Coronavirus, l'artista Tvboy ha deciso di mettere in palio un'opera esclusiva, che sarà realizzata da lui per un fortunato partecipante, estratto tra tutti i donatori. Il 100% del ricavato di questa iniziativa sarà interamente devoluto alla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia per aiutare le Case Ronald.



«Stiamo vivendo un momento molto difficile in Italia e nel mondo ed è in momenti come questi che dobbiamo essere ancora più solidali. Ecco perché ho deciso di lanciare la mia campagna di raccolta fondi e vi chiedo di aiutarci, per dare una mano anche a quelle strutture come le Case Ronald della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, che sono da sempre al fianco dei più deboli, ancora più a rischio in queste settimane. Per sostenere questa campagna ho deciso di mettere in palio un'opera d'arte che realizzerò esclusivamente per uno dei donatori che verrà estratto al termine dell’iniziativa. Ognuno di noi può aiutare con una piccola donazione e insieme possiamo fare la differenza», spiega Tvboy.



COME PARTECIPARE - Per partecipare alla campagna di raccolta fondi di Tvboy bisogna andare su www.wishraiser.com/tvboy cliccare sul bottone “Partecipa” selezionare il livello di donazione desiderato e procedere con la donazione. Tra tutti i donatori ne verrà estratto uno a sorte che riceverà un'opera esclusiva realizzata da Tvboy.



FONDAZIONE RONALD MCDONALD - La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è un’associazione no profit nata con l’obiettivo di creare e sostenere progetti che contribuiscono a migliorare la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Grazie alla tua donazione sosterrai la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald che sta affrontando con tutte le sue forze l'emergenza sanitaria del nostro paese, dando supporto e ospitalità a medici in trasferta e a tutto il personale sanitario in prima linea per far fronte all'epidemia da Covid-19. In più quest'anno la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia ha deciso di donare le sue uova di Pasqua solidali a medici e infermieri che lottano ogni giorno contro questa crisi sanitaria, come gesto simbolico di riconoscenza per il loro lavoro.



«Ci troviamo di fronte a una situazione difficile che non abbiamo mai affrontato prima. In questo momento la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia sta facendo tutto il possibile per fornire supporto e ospitalità al personale sanitario in trasferta che quotidianamente combatte questa battaglia lontano dalla propria casa. Siamo orgogliosi che artisti come Tvboy stiano lanciando delle campagne di raccolta fondi che possano dare supporto e aiuto alle persone che stanno combattendo in prima linea contro questo virus», afferma Marco de Faveri, Fundraising, Marketing & Communication Manager della Fondazione Ronald McDonald per l’infanzia.



WISHRAISER - Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette a personaggi famosi e influencer del web di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Attualmente sulla piattaforma Wishraiser sono state lanciate numerose campagne di raccolta fondi con diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a favore di Ospedali e Associazioni che sono in prima linea per combattere la grave emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19.

