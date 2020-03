Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, positivi al tampone del coronavirus, hanno lasciato l'ospedale dopo 5 giorni. La coppia ha lasciato l'ospedale australiano dove era ricoverata e sta recuperando in isolamento in una casa in affitto. «La coppia resta in quarantena», ha detto un portavoce dell'attore.

