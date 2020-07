Coronavirus, Tom Hanks: «Non indossate la mascherina? Vergognatevi»

Tom Hanks, che ha provato sulla propria pelle l'infezione da coronavirus, condanna con fermezza chi non rispetta le misure di sicurezza basilari contro il contagio. Il celebre attore statunitense, che ha contratto il virus insieme alla moglie Rita Wilson ed è poi guarito, non ha usato mezzi termini durante una conferenza di stampa di presentazione del suo nuovo film, Greyhound.

«Ci sono solo tre cose da fare per guardare al domani: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e igienizzare con cura le mani. Sono cose molto semplici, a chi si rifiuta posso dire solo di vergognarsi» - le dure parole di Tom Hanks, riportate anche dall'Independent - «Se si guida un'auto, occorre andare a velocità moderata, usare le frecce ed evitare di investire i pedoni: Dio mio, si tratta solo di buonsenso».

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson si erano ammalati a marzo e l'attore ricorda così l'esperienza: «Siamo stati parecchio male per circa dieci giorni, i sintomi non erano affatto piacevoli anche se per fortuna non abbiamo mai rischiato la vita. Siamo rimasti in isolamento totale, prestando attenzione ad eventuali aumenti della temperatura corporea. Abbiamo avuto paura di peggiorare ma per fortuna non abbiamo mai dovuto ricorrere alle cure dei medici. In un certo senso, siamo stati dei pazienti-modello: la nostra prima preoccupazione è stata quella di isolarci per non contagiare nessun altro e stiamo cercando di fare lo stesso anche ora che siamo guariti. Solo così possiamo sconfiggere il virus».

Ultimo aggiornamento: 13:33

