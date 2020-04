Coronavirus: videotutorial degli incursori della Marina Militare per tenersi in forma a casa

Non capita tutti giorni di avere come personal trainer un incursore della Marina Militare. Allenarsi seguendo i suggerimenti di militari che rappresentano un’élite nelle Forze Armate ora è possibile. Per supportare tutti coloro che in questo particolare momento sono chiusi in casa ma desiderano mantenersi in forma e fare esercizio fisico il Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare ha pensato di realizzare un video che aiuti nello svolgimento di una leggera attività motoria. Gli esercizi proposti potranno essere effettuati in una limitata superficie di pavimento, senza l’ausilio di attrezzi ginnici ma impiegando oggetti di uso domestico e da chiunque abbia voglia di passare una ventina di minuti al giorno con gli operatori del Comando Subacquei ed Incursori.​







Il criterio utilizzato durante l’allenamento sarà quello di riscaldare le diverse catene muscolari, condurre gli esercizi sulla base delle soggettive capacità atletiche e concludere l’attività attraverso il processo di defaticamento, lo stretching necessario a smaltire l’acido lattico ed i radicali liberi accumulati. La sessione proposta potrà essere effettuata in maniera incrementale, secondo le risposte che fornirà il proprio fisico, e ripetuta quotidianamente stando attenti a non esagerare. Per sfruttare al meglio il video​ è consigliato utilizzare il tasto play e quello pause del software/player per la riproduzione dei filmati, secondo quanto verrà indicato sullo schermo del monitor, così da poter svolgere al meglio gli esercizi ed effettuare le eventuali ripetizioni, secondo i consigli proposti dall’istruttore del Gruppo Operativo Incursori. Prima di iniziare ogni attività, è opportuno ricordare di preparare l’area di allenamento, spostando gli oggetti che potrebbero essere d’inciampo, allo scopo di svolgere la pratica sportiva in piena sicurezza. Sarà divertente ed utile raccogliersi in famiglia davanti allo schermo del pc per allenarsi insieme. Magari qualche ragazzo potrà anche decidere di diventare un operatore delle Forze Speciali della Marina Militare un giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA