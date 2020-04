Coronavirus, vietate le processioni, le ricrea in streaming con i Playmobil

Ultimo aggiornamento: 11:10

L'emergenza coronavirus farà passare a tutti una Pasqua decisamente diversa: niente processioni né messe, chiese chiuse e l'obbligo per tutti di rimanere in casa. Con l'inizio della Settimana Santa, i fedeli quest'anno dovranno avvicinarsi alla Resurrezione di Cristo in modo diverso, rinunciando a processioni molto sentite dove però si formerebbero degli assembramenti molto pericolosi. Ed è proprio in questo momento difficile che la fantasia e l'ingegno riescono a fornire delle celebrazioni decisamente alternative.C'è solo un paese in cui le celebrazioni disono ancora più sentite che in Italia: si tratta della, dove dalle grandi città ai piccoli centri da sempre si svolgono processioni praticamente in tutti i giorni della Settimana Santa e non solo. Un'abitudine radicata, che per molti fedeli costituirà una rinuncia piuttosto dolorosa. Un fedele piuttosto fantasioso, e forse annoiato dalle tre settimane di quarantena imposte dal governo Sanchez, ha però deciso di ricreare quelle processioni, da sempre contraddistinte da una massiccia partecipazione popolare, e metterle a disposizione di tutti. Lo riporta La Voz de Galicia , che vive a A Pobra do Caramiñal (La Coruña), in Galizia, ha infatti realizzato artigianalmente diverse infrastrutture, a cominciare dalla chiesa del paese, e di utilizzare deiper ricostruire le tradizionali feste e processioni di Pasqua. La prima, trasmessa con un video su Facebook venerdì sera, riguarda i sette dolori della Vergine Maria, una celebrazione molto più diffusa inche in Italia. Oggi, invece, toccherà alla Domenica delle Palme e nei prossimi giorni, fino al giorno di, questo fedele molto ingegnoso 'trasmetterà' tutte le celebrazioni della Settimana Santa.Non è la prima volta che, fedele con l'hobby del modellismo e dotato di molta fantasia, riproduce con iuna celebrazione religiosa. Già il 17 agosto dell'anno scorso, quest'uomo aveva ricreato una processione della festa patronale del suo paese, ma ora in piena emergenza coronavirus il suo ingegno può essere un modo alternativo e molto utile per altre persone di vivere la fede anche lontano dalla vita comunitaria della liturgia a cui sono sempre stati abituati.