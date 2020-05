Virus, Luxuria denuncia assembramenti, “linciata” sui social: «Contro di me i negazionisti»

«Si è schierato contro di me un esercito di negazionisti: scienziati taroccati che mi accusano di essere ipocondriaca, che la pandemia è già finita, è “psico nazismo sanitario”, il Covid è una truffa complottista: lo dicessero in faccia a tutti coloro che hanno avuto lutti». Vladimir Luxuria sbotta così su Twitter. Il riferimento è agli attacchi social ricevuti per un post pubblicato ieri in cui metteva in guardia: «Roma: tavoli di locali attaccati l'uno all'altro anche in zone in cui si sarebbero potuti allargare sul marciapiede. Uscite a prendere un drink non il virus, please. Non voglio tornare indietro al lockdown per colpa di questi deficienti!», aveva scritto. Ricevendo risposte come: «Sei una ipocondriaca, continua a stare a casa». Oppure: «Quando altri 'deficientì dicevano che bisognava abbracciare i cinesi, che l'unico virus era quello dell'ignoranza, che bisognava uscire e socializzare ti stava bene, eh».

Si è schierato contro di me un esercito di negazionisti: scienziati taroccati che mi accusano di essere ipocondriaca, che la pandemia è già finita, è “psico nazismo sanitario”, il Covid è una truffa complottista: lo dicessero in faccia a tutti coloro che hanno avuto lutti. #Fase2

#Roma: tavoli di locali attaccati l’uno all’altro anche in zone in cui si sarebbero potuti allargare sul marciapiede. Uscite a prendere un drink non il virus, please. Non voglio tornare indietro al lockdown per colpa di sti deficienti! 😡🤬 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 18, 2020

