Costantino della Gherardesca in sedia a rotelle: la foto in aereoporto spaventa i fan

Fan in allarme dopo la foto pubblicata ieri sul profilo Instagram da Costantino della Gherardesca. Il popolare conduttore tv, in partenza per nuova edizione di «Pechino Express» è apparso su una sedia a rotelle a causa di una malattia.

La cervicobrachialgia

«Mi hanno messo qui per i trasferimenti, per via dei miei fastidi ortopedici», spiega nel post Costantino della Gherardesca. «Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome», aggiunge il conduttore televisivo. «Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane “Pechino Express”», conclude.

Le reazioni

Sono comparsi immediamente i commenti di solidarietà e vicinanza sotto la foto postata su Instagram. Follower famosi e non hanno fatto gli auguri di una pronta guarigione al conduttore. Le sue rassicurazioni nella parte finale del post parrebbero comunque confermare la presenza di della Gherardesca anche nella prossima edizione di «Pechino Express». Il format televisivo per la prima volta, nel 2022, andrà in onda su Sky anziché su Rai 2 come nelle passate edizioni.