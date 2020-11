Cottagecore contro il Covid, la tendenza social per resistere alla pandemia. E Instagram diventa bucolico

La pandemia imperversa, i contagi aumentano, lo spettro del lockdown avanza ma niente panico: esiste un luogo con campi di girasoli sterminati dove inventare bucolici pic nic a base di torta di mele. Magari sullo sfondo spunta una casa ricoperta di edera con una staccionata bianca, magari c'è un orto con le zucche (d'altronde Halloween è appena passato). Dietro la porta d'ingresso un camino acceso e tanti, troppi centrini. No, non è una fiaba dei fratelli Grimm in versione Disney. È il web, bellezza, più precisamente la tendenza social del momento chiamata Cottagecore, dal nome della tipica villetta della campagna inglese dove sembra che proprio tutti, in questi tempi incerti e bui, vorrebbero vivere.

Il nuovo hashtag di tendenza

Il movimento che basa la propria estetica su romantici scenari campestri, ambientazioni rurali e aspirazioni bucoliche nasce nel 2018 ma la sua popolarità subisce un'impennata nel 2020 del coronavirus, proprio durante le prime chiusure per la pandemia: da allora sui social network è tutto un tripudio di scatti degni de "La casa nella prateria" tra mazzi di fiori selvatici, teneri animali della fattoria e perfino qualche nano da giardino.

Sarà la voglia di evadere in un momento storico in cui viaggiare è difficile, sarà il rallentamento forzato dei ritmi di vita che spinge a desiderare il ritorno a un'esistenza più semplice e meno frenetica, un incrocio tra la Avonlea di Anna dai capelli rossi (versione Netflix), le illustrazioni di Beatrix Potter e Piccole Donne di Greta Gerwig. Fatto sta che “A ogni picco dei casi di Covid ne corrisponde uno di Cottagecore”, ha spiegato a Vox l'esperta di tendenze di Tumblr Amanda Brennan. Proprio sul social network fotografico all'inizio della quarantena i contenuti sul tema sono aumentati del 153% mentre i like sono cresciuti del 550% tra marzo e aprile del 2020. Su Tiktok, invece, è di colpo diventato virale un video postato dall'utente Sorablu, che per due anni ha vissuto in una roulotte nelle foreste vicino Washington allevando galline e facendo toilette in una tinozza: da quel momento i brevi video taggati #cottagecore sono stati visualizzati oltre 4 miliardi di volte.

I profili social

Su Instagram, nel frattempo, i post sono 848mila, in rapida crescita insieme al pericolo di nuove chiusure: tra gli account più seguiti The Cottage Dream (54mila follower) e Cottagecoreee (28mila) gestito da una quindicenne che nella biografia social si definisce “Fata dei fiori” e che spopola a suon di immagini di coniglietti, cerbiatti e ceste di vimini colme di lamponi. Fatta eccezione per la “capostipite” Sorablu sono però in pochi quelli che hanno realmente provato il “brivido” della campagna: i profili appartengono per la maggior parte a Millennial che si limitano a condividere scenari trovati online sognando una versione edulcorata della vita che conducevano i loro nonni e bisnonni, con passatempi d'antan come il ricamo, l'uncinetto e i fiori essiccati. Ma soprattutto niente internet né smartphone: una sorta di digital detox che però, ironia della sorte, passa proprio dai social network.

Una mania che si è estesa agli ambiti più disparati e alla quale hanno aderito anche molti vip, intuendo che non era più il caso di pubblicizzare la loro quarantena dorata in abitazioni extralusso. La top model Gigi Hadid si è fatta immortalare durante la gravidanza mentre si occupa di un cavallo e i Beckham hanno trascorso il lockdown nella proprietà di Cotswolds, Gloucestershire, camminando nei campi e sfornando torte. Il capofamiglia David per l'occasione ha addirittura cambiato look, accantonando maglie aderenti e simili e sfoggiando solo berretti, maxi cardigan e perfino un bastone da passeggio.

La moda

Sì perché il Cottagecore fa riferimento a uno stile ben preciso anche in termini di abbigliamento: non a caso dalla scorsa estate imperversano tra le tendenze moda romantici abiti dalle maniche a sbuffo, di preferenza a fantasia floreale, nulla che non avrebbe indossato di buon grado una qualsiasi eroina di Jane Austen. E se nel mondo virtuale uno dei più richiesti durante la pandemia è stato il videogioco per Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons con le sue isole all'insegna di alberi da frutta, ortaggi e simpatici animali, Taylor Swift si è candidata a regina del Cottagecore nella musica con il suo album Folklore, la cui estetica è tutta all'insegna del country-chic. Nelle immagini promozionali la trentenne cantante americana si esibisce al pianoforte in un lussureggiante bosco dagli alberi ricoperti di muschio, alternando camicie da notte a confortevoli maglioni degni dell'abbigliamento da quarantena. Sempre Taylor, patita del cucito, ha regalato alla figlia neonata della collega Katy Perry un fazzoletto ricamato con le sue stesse mani. Più cottagecore di così.

