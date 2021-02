Covid, coppia si sposa nel reparto di terapia intensiva pochi minuti prima di essere intubata

Due innamorati residenti nel comune di Tarragona di Deltebre, Catalogna, Spagna, si sono sposati nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Tortosa pochi minuti prima di essere sedati e intubati a causa del covid-19 di cui soffrono, secondo quanto raccontato da Diari de Tarragona.

Gli sposi di 58 e 54 anni, i cui nomi non sono stati resi noti, e che hanno già dei figli in comune, sono entrati nel centro sanitario il 29 gennaio, tuttavia prima del loro ricovero i due avevano già cominciato le pratiche per il matrimonio e il personale dell'ospedale dunque li ha aiutati a realizzare il loro desiderio.

Un giudice, un impiegato del tribunale e un medico legale si sono, infatti, recati in ospedale e protetti da dispositivi di protezione, hanno ufficializzato l'unione tra i due pazienti, mentre alcuni medici hanno fatto da testimoni tra gli applausi degli operatori sanitari che poi hanno provveduto a intubarli.

