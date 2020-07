Covid: Aurora, 35 anni, partorisce la sua bimba mentre è attaccata al respiratore. Poi muore. «Non conoscerà mai la figlia»

Ultimo aggiornamento: 22:25

Trovata positiva al coronavirus, ha dato alla luce la sua bimba mentre lottava tra la vita e la morte, attaccata a un respiratore. Ma purtroppo non ce l'ha fatta e sua figlia non potrà mai abbracciarla.La tragica vicenda si è svolta nel Minnesota, negli Usa. Come riporta il, la vittima è Aurora Chacon Esparza, 35 anni.Aurora è stata ricoverata al North Memorial Hospital di Brooklyn Center eMa mentre la piccola, che è stata chiamata Andrea, è nata sana e sta bene, mamma Aurora non ce l'ha fatta. «», ha scritto il marito Juan Duran. La piccola Andrea è la loro terza figlia.