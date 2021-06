Nonna Anna compie 100 anni: la sarta dei salotti che ha sconfitto anche il coronavirus

Più forte di tutto. "Più forte anche del Covid": Nonna Anna Pinto festeggia i 100 anni dopo aver superato anche il virus che l'ha colpita nei mesi scorsi: oggi il compleanno e una grande festa con la figlia Anna Maria, i nipoti Alessio e Chiara, gli amici. Originaria di Lecce, ma da qualche tempo ospitata nella Rsa "Il Focolare" di Brindisi.

La sarta conosciuta in tutti i salotti

Quanti sono 100 anni? Molti per tutte le risate lasciate per strada, i passi, le partenze e i ritorni, le gioie e i dolori, le emozioni che hanno colorato la bellezza di 36.500 giorni nella sua vita vissuta nel Salento. Eppure sembrano pochi, pochissimi, a guardare gli occhi della signora Pinto che ha dedicato la sua vita alla bellezza nella sua Lecce: le sue abili mani, con sapienza e grazia, hanno curato per anni gli outfit di moltissimi leccesi, che si affidavano a lei, maestra dell’arte sartoriale molto nota in città e nei salotti, per creazioni e riparazioni. Madre della signora Anna Maria e nonna di Alessio e Chiara, lei che ancora oggi non si guarda allo specchio prima di aver indossato la sua collana di perle e aver messo il rossetto preferito sulle labbra, nella vita può dire di aver visto di tutto. La seconda guerra mondiale, la nascita della Repubblica. Tutti i Governi che si sono succeduti negli anni. Le vittorie dei diritti delle donne. I primi aerei in volo, l’ascesa senza freni della tecnologia, che oggi le permette di video chiamare i nipoti lontani migliaia di chilometri e sentirli un po’ più vicini.

Il coronavirus combattuto e sconfitto

Una vita piena di eventi. E da ultimo anche il Coronavirus, che nonna Anna ha vissuto anche in prima persona e sconfitto. 100 anni sono un secolo di storia, ma anche di storie. Le sue, e quelle della sua famiglia, che ha organizzato per l’occasione una splendida festa in cui lei è stata l’unica protagonista. Perché non è da tutti arrivare a questo traguardo e soprattutto, farlo con lo spirito di una ragazzina. A festeggiare la signora Anna ieri, nella Rsa di Brindisi, c'erano anche gli operatori Purtroppo le restrizioni dovuti all’emergenza sanitaria non hanno permesso al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini di farle gli auguri in presenza. E tra sorrisi e auguri la signora Anna ci ricorda che "gli anni non sono niente, se non dei momenti irripetibili da vivere appieno e collezionare per sempre".